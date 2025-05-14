Россельхознадзор провел внеплановую проверку ярославских «Светофоров»

Управление Россельхознадзора в мае провело внеплановую проверку магазинов сети «Светофор» в Ярославской области. Проверка проводилась по поручению зампреда правительства РФ Дениса Мантурова. В пресс-службе управления сообщили о выявлении нарушений в 12 из 18 магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В магазинах выявили хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида, нарушение температурного режима и реализацию продукции неизвестного происхождения. По последнему нарушению выданы предписания на уничтожение свинины, субпродуктов, рыбной продукции общим весом 205 кг.

Также были выданы предписания на утилизацию почти 15 кг полуфабрикатов из мяса птицы и рыбной продукции из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов и 11 кг пельменей с истекшим сроком годности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что магазины «Светофор» с начала 2025 года проверяли по всей стране, в некоторых городах проверки заканчивались закрытием. Тогда в 18 ярославских магазинах были найдены нарушения, аналогичные выявленным сейчас. Директору одного из магазинов был назначен штраф в 60 тыс. руб.

Алла Чижова