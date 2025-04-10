В Ярославской области оштрафован директор магазина сети «Светофор»

В Гаврилов-Яме директору сетевого магазина назначен штраф в размере 60 тыс. руб. за нарушения при реализации товаров, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Речь идет о магазине сети «Светофор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура совместно с Россельхознадзором выяснила, что в магазине продавалась сырная продукция без маркировки о ее наименовании, составе, дате производства и сроке годности. Кроме того, корм для животных не имел надлежащим образом оформленных сопроводительных документов о его территориальном и видовом происхождении. В магазине продавали и товары с истекшим сроком годности.

В результате прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях — по чч. 1, 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения продуктов животноводства».

«По итогам их рассмотрения директору магазина назначен штраф в сумме 60 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены»,— сообщили в прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что магазины «Светофор» проверяли по всей стране, в некоторых городах проверки заканчивались закрытием. В частности, в 18 ярославских магазинах были найдены нарушения, такие как отсутствие маркировки и продажа продукции с истекшим сроком годности.

Алла Чижова