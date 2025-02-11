Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россельхознадзор выявил нарушения в ярославских магазинах «Светофор»

В 18 магазинах торговой сети «Светофор», расположенных в Ярославской области, выявили нарушения. О результатах внеплановых проверок сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во всех проверенных магазинах были обнаружены нарушения: отсутствие маркировки и электронных ветеринарных сопроводительных документов, нарушение температурного режима хранения продукции, хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида, продажа продукции с истекшим сроком годности.

В ходе проверок было отобрано 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности, 7 из них признаны фальсифицированными.

Сейчас проверки магазинов в регионе продолжаются, как и исследование проб. «Вся информация по мере поступления направляется в прокуратуру региона»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославских магазинах сети подтвердили проведения проверок, но опровергли закрытие торговых точек.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...