Россельхознадзор выявил нарушения в ярославских магазинах «Светофор»

В 18 магазинах торговой сети «Светофор», расположенных в Ярославской области, выявили нарушения. О результатах внеплановых проверок сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во всех проверенных магазинах были обнаружены нарушения: отсутствие маркировки и электронных ветеринарных сопроводительных документов, нарушение температурного режима хранения продукции, хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида, продажа продукции с истекшим сроком годности.

В ходе проверок было отобрано 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности, 7 из них признаны фальсифицированными.

Сейчас проверки магазинов в регионе продолжаются, как и исследование проб. «Вся информация по мере поступления направляется в прокуратуру региона»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославских магазинах сети подтвердили проведения проверок, но опровергли закрытие торговых точек.

Алла Чижова