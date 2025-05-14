Бензин придерживают в России

Установленный до 31 августа запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, кроме крупных производителей, может быть продлен до конца октября. Часть участников рынка выступает за бессрочное сохранение эмбарго в текущем виде, указывая, что мера препятствует поставкам субсидируемого за счет демпфера топлива за рубеж и сдерживает рост цен. Аналитики ждут, что экспортные ограничения будут продлеваться и в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство обсуждает возможность продления действующих до 31 августа ограничений на экспорт бензина на два месяца — до конца октября 2025 года, сообщили два источника “Ъ”. Запрет не распространяется на производителей, которые выпускают более 1 млн тонн бензинов в год. Вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака. По словам собеседника “Ъ”, на встрече в том числе обсуждался отказ от введения обязательного норматива продаж нефтепродуктов на срочном рынке, а также возможность увеличения резерва под внеплановые заявки на перевозку бензина по железной дороге. Представители вице-премьера и Минэнерго не ответили “Ъ”.

Запрет на экспорт бензина первоначально был введен в России на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. 20 мая это эмбарго временно — до конца июля — отменили, а с сентября действие запрета было продлено. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца 2024 года, но 29 ноября правительство разрешило экспорт производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, оставив в силе запрет для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью. Последний раз ограничения продлевались в конце февраля, до 31 августа.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго о топливном рынке в апреле 2025 года, ТАСС: Всплески цены, быстрые изменения в зависимости от внешней конъюнктуры в нашей стране не происходят.

В пресс-службе правительства по итогам совещания у Александра Новака со ссылкой на Минэнерго и ФАС сообщили, что цены на топливо в розничном сегменте стабильны, дефицит отсутствует. Вице-премьер, отмечалось в сообщении, поручил Минэнерго и ФАС вести мониторинг цен на топливо, обеспечивать регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса, а также проработать своевременные сроки доставки топлива покупателям по железной дороге.

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже 12 мая в европейской части России обновили максимум с начала года, достигнув 57,63 тыс. руб. за тонну. К 14 мая котировки скорректировались до 56,45 тыс. руб. за тонну. АИ-95 подорожал до максимума с начала года — 62,52 тыс. руб. за тонну — 13 мая, 14 мая на эту марку снизились до 61,19 тыс. руб. за тонну.

По данным Росстата, потребительские цены на бензин с 29 апреля по 5 мая выросли на 0,06%, с начала года — на 2,33% при общей инфляции в 3,22%.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что впервые за долгое время период ремонтов на НПЗ, который начался в марте, прошел на фоне стабильного рынка и ценообразования. По его словам, этому способствуют два фактора: сохранение высоких объемов производства и снижение спроса. Как считает господин Аркуша, запрет на экспорт топлива для непроизводителей должен стать постоянной мерой. Компании, не имеющие собственных мощностей, закупают топливо на внутреннем рынке, цены на котором сдерживаются за счет демпферных субсидий, и затем вывозят его за рубеж, что противоречит самой логике ценового механизма, продолжает он. Демпфер, отмечает Евгений Аркуша, был создан для того, чтобы сдерживать цены на топливо внутри страны, а не способствовать его экспорту.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что в летний период, когда идет сезон ремонтов и рост потребления, ценовые скачки обычно происходят в августе—сентябре, и продление запрета должно дополнительно поддержать рынок. Он также считает, что ограничения в текущем виде стоит сделать постоянными, чтобы не вносить дисбаланс во внутренний рынок.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что ключевая причина сохранения ограничений на экспорт бензина для непроизводителей — предотвращение «вымывания» объемов, субсидируемых через демпфер, с внутреннего рынка. По его словам, такие поставки сокращают предложение внутри страны, поддерживают рост цен, позволяя трейдерам получать дополнительную прибыль за счет бюджета. Как считает аналитик, ограничения будут продлеваться и в будущем, поскольку снятие запрета не имеет очевидных экономических выгод.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел