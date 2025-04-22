Независимые операторы заправляют рынок

За год количество АЗС в России выросло на 1,7%, причем вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) снизили свое присутствие в этом сегменте — рост пришелся в основном на независимых операторов, которые сохранили интерес к розничной продаже традиционных топлив и сжиженных углеводородных газов. Единственный сегмент, которым одинаково активно занимаются и ВИНК, и независимые операторы,— это розничная продажа компримированного природного газа (КПГ), рост которой, однако, сдерживается неопределенностью планов по переводу общественного транспорта на газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общее число АЗС в России (без учета новых регионов) в 2024 году увеличилось на 1,7%, до 28,97 тыс., подсчитали в «ОМТ-Консалт» по запросу “Ъ”. При этом основной прирост обеспечили независимые операторы. Они увеличили присутствие на 2,9%, до 19,84 тыс. станций, в то время как вертикально интегрированные нефтяные компании сократили количество своих АЗС на 0,9%, до 9,13 тыс. объектов. В городах-миллионниках наблюдается чуть более динамичный рост: общее число заправок в них выросло на 2,5%, или 95 штук, до 3,88 тыс. Рост наблюдался в десяти из 16 городов, но среди трех, где зафиксировано снижение,— обе столицы, Москва и Петербург. При этом динамика увеличения количества АЗС не коррелирует с ростом или падением численности населения: так, в Уфе, где зарегистрированы высокие темпы роста числа заправок, население также растет, а в двух других лидерах розницы — в Самаре и Екатеринбурге — сокращается.

Наибольший рост среди топлив показал компримированный природный газ: количество АЗС с его реализацией увеличилось на 7,1% — преимущественно за счет независимых игроков, но и интегрированные холдинги нарастили их число. По другим топливам заметно охлаждение интереса ВИНК к их розничной реализации: так, они сократили количество АЗС, продающих бензин и дизтопливо, на 0,7%, сжиженные углеводородные газы — на 2,6%, тогда как независимые заправщики увеличили оба показателя на 3,4% и 4% соответственно.

В пресс-службе «Газпром нефти» сообщили “Ъ”, что в прошлом году компания открыла 45 новых АЗС, увеличив сеть в России до 1549 объектов. В пресс-службе «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и «Нефтьмагистрали» не ответили на запрос “Ъ”. Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша обращает внимание на сложность отнесения к той или иной категории АЗС ВИНК, работающих по договорам франчайзинга и принадлежащих независимым операторам (джобберам). Они визуально неотличимы для потребителя и формально расширяют присутствие бренда.

В «ОМТ-Консалт» отмечают, что рост числа независимых АЗС связан с их ценовой политикой. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко обращает внимание, что с 2022 года на рынке сохраняется высокая доходность розничного сегмента АЗС — в некоторые периоды она может достигать около 200% годовых. Несмотря на господдержку, включающую демпферные выплаты и контроль за рынком, розничные цены продолжают расти, а оптовые периодически снижаются, указывает он. Это обеспечивает независимым операторам АЗС крайне высокую маржинальность, что побуждает их открывать новые точки, добавляет господин Дьяченко. Конкуренция на топливном рынке РФ усиливается во всех сегментах, и эта тенденция сохранится, прогнозирует он.

Чистая маржа торговли бензином АИ-95 на АЗС в среднем по РФ на 28 марта достигла 7 руб. за литр, АИ-92 — 6 руб. за литр, оценивал «Петромаркет» (“Ъ” от 3 апреля).

По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, удельная рентабельность продажи КПГ, безусловно, кратно выше, но общий показатель рентабельности немного выше, чем у АЗС с традиционным топливом, на 5–10 п. п. (10–15% против 15–20%), при этом варьируется от региона к региону (в зависимости от количества транспорта).

Высокий темп роста КПГ связан с расширением парка газомоторной техники и мерами господдержки, отмечают в «ОМТ-Консалт». В то же время Евгений Аркуша говорит, что рынок КПГ сдерживается из-за отсутствия устойчивого спроса. По его словам, ранее ожидалось, что автобусные парки и грузовой транспорт начнут массово переходить на природный газ, но этого не произошло. В пример он приводит автобусы в Москве, которые вместо этого были замещены электробусами. Он отмечает, что и независимые операторы, и ВИНК развивают АЗС с КПГ, в большинстве случаев устанавливая на существующие точки компактные модули. Отдельно стоящими АЗС, реализующими только КПГ, в основном занимается компания «Газпром газомоторное топливо», при этом строительство подобных станций требует значительно больших капитальных вложений, что делает проекты недостаточно эффективными при низком спросе, добавляет глава РТС.

По оценке «ОМТ-Консалт», в 2025 году общий рост числа АЗС в РФ составит 1–3%, при этом основную долю обеспечат независимые операторы. Дмитрий Касаткин говорит, что в этом году ожидается продолжение умеренного роста со стороны независимых операторов, особенно в центральной России и на юге. Прогноз по приросту — около 2–2,5%, в основном за счет строительства новых точек и консолидации рынка. Что касается ВИНК, полагает он, темпы сокращения замедлятся, но рост маловероятен: компании продолжат стратегию фокусировки на ключевых, высокодоходных локациях и возможной цифровизации вместо физического расширения. В «ОМТ-Консалт» ожидают роста числа КПГ-станций на 10–15% по итогам года, главным образом за счет госпрограмм и перехода коммерческого транспорта на газ. По словам господина Касаткина, до 2026 года можно ожидать устойчивого роста заправок и автопарка, работающего на газе, прежде всего в сегментах общественного транспорта, доставки и междугородней логистики.

Ольга Семеновых