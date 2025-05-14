Мантуров: проект самолета «Байкал» будет реализовываться

Работа по созданию российского легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901) будет продолжена, следует из заявления первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Окончательные точки все поставлены,— сказал журналистам господин Мантуров (цитата по ТАСС).— Будет дальше этот проект развиваться, будет реализовываться».

Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что проект был закрыт. По словам полпреда, работа «на сегодняшний день зашла в тупик». При этом господин Трутнев рассказал о намерении собрать консорциум для возобновления работы над самолетом "Байкал".

По информации «Ъ», у проекта имелись конструктивные проблемы. Временной альтернативой для поставок до 2030 года считается ремоторизированный Ан-2.

Подробнее о проблемах с проектом — в публикации «Ъ» «Над "Байкалом" сгущаются тучи».