Песков подтвердил участие РФ в переговорах в Стамбуле, но не назвал делегатов

Российская делегация отправится 15 мая в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах с украинцами. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не назвал имена участников со стороны России.

«Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра,— сказал господин Песков.

Президент РФ Владимир Путин предлагал провести прямые переговоры с украинцами 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам возглавит украинскую делегацию. Ожидалось, что во встрече также примет участие американская делегация, которую возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Состав российской официальной делегации не сообщался. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что намерен лично попросить Владимира Путина поехать в Стамбул.

Как идет подготовка к встрече РФ и Украины в Стамбуле — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая