От Владимира Путина ждут участия

За два дня до намеченных на 15 мая прямых переговоров России и Украины в Стамбуле в Москве так и не сообщили, кто именно будет представлять там РФ. В ряде Telegram-каналов прошла информация, что российский президент Владимир Путин лететь в Турцию не собирается (он и не анонсировал своего участия в переговорах). Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не видит смысла вести переговоры ни с кем, кроме Владимира Путина, утверждая, что его собственный указ о запрете контактов с российским президентом для него не помеха. А спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что прибытие в Стамбул Дональда Трампа будет зависеть от того, приедет ли туда Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матрешки с портретами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Матрешки с портретами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

13 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, но при этом так и не сказал, на каком уровне Москва будет там представлена. «Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным»,— заявил господин Песков в ходе конференс-колла.

Напомним, возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году, российский президент предложил в конце прошлой недели. Однако он не стал конкретизировать, намерен ли сам приехать в Турцию или российскую делегацию возглавит кто-то другой. Между тем 13 мая ряд российских и украинских Telegram-каналов со ссылкой на оппозиционное издание, которое, в свою очередь, сослалось на источник, близкий к ФСО, сообщили, что делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, а Владимир Путин туда не полетит. При этом источник не исключил, что «в случае некой (крайне маловероятной) личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом решение о подготовке визита Путина может быть принято в любое время», хотя пока в его расписании на 15 мая значатся встречи в Кремле.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Владимиром Путиным. По сообщению офиса президента, украинский лидер намерен разговаривать только с президентом России и ни с кем иным. Впрочем, позднее сам Зеленский в некотором роде дезавуировал эти слова. «Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с (президентом Турции Реджепом.— “Ъ”) Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась»,— заявил украинский президент.

Владимир Зеленский утверждал, что указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным, изданный им самим осенью 2022 года, на него не распространяется.

12 мая возможность личного присутствия на российско-украинских переговорах выразил и президент США Дональд Трамп. Впрочем, по мнению многих обозревателей, это стало скорее попыткой главы Белого дома надавить на лидеров России и Украины, нежели реальным стремлением самому прилететь в Турцию. Сомнения в том, что Трамп доберется до переговоров в Стамбуле, возникли в первую очередь из-за сложностей за столь короткий срок подготовиться к его визиту как с точки зрения логистики, так и в плане работы служб безопасности. Зато на встрече в Стамбуле, как сообщило 13 мая CNN, намерены присутствовать в качестве наблюдателей спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний в тот же день допустил, что к ним все-таки может присоединиться и Дональд Трамп, но его решение о поездке в Стамбул зависит от того, поедет ли туда Владимир Путин.

Одновременно с этим 13 мая в Штатах было обнародовано интервью Стива Уиткоффа порталу Breitbart (оно было записано еще 8 мая). В нем спецспосланник президента США вновь обозначил уже звучавший из Вашингтона ранее ультиматум: если Москва и Киев не пойдут на прямые переговоры, то Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Более того, он перечислил и то, какие вопросы требуют решения в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Основными темами господин Уиткофф назвал вопрос новых регионов («основные камни преткновения — эти пять регионов»), Запорожскую атомную электростанцию, использование Украиной Днепра и возможность выхода к Черному морю.

«Есть разница между линией фронта, где находятся войска, и административными границами. Сейчас мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами. Мы хотим вести их напрямую и за столом переговоров, но пока мы обсуждаем, что могло быть приемлемым для России в этих районах. Готовы ли они отойти за определенные административные границы? То же самое и с украинцами»,— обозначил Уиткофф главную тему дискуссий.

По словам же Кита Келлога, в Стамбуле США будут прежде всего добиваться всеобъемлющего прекращения огня на Украине и только потом переходить к территориальным вопросам. При отсутствии прогресса в переговорах возможны «значительные» и «наиболее жесткие» санкции США против России, пригрозил Келлог во вторник.

Немало заявлений, посвященных грядущей стамбульской встрече, звучало в эти дни и из европейских столиц. Впрочем, преимущественно в ультимативном тоне. Так, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил: если до конца недели не будет прогресса в прекращении огня, санкции против РФ, касающиеся ее энергетических и финансовых рынков, будут усилены. «Либо Россия, господин Путин, действительно настроена на мир, либо нет — и тогда мы должны ужесточить санкции»,— поддержал его в тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, 10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий. 12 мая главы МИДов Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании на встрече в Лондоне вновь высказали этот призыв.

В России, как известно, настаивают на обратной последовательности: сначала переговоры, а уже затем перемирие.

Что же касается вовлечения Европы в мирный процесс, то здесь Москва в который раз европейцев осадила. 13 мая Дмитрий Песков, ранее заявивший, что «язык ультиматумов неприемлем», сказал, что Европа полностью занимает сторону Украины, а значит, не может претендовать на роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. «Если говорить в целом об участии Европы в таком рамочном переговорном процессе, то поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход»,— сказал представитель Кремля журналистам, давая понять, что прислушиваться к мнению европейских политиков в Москве не настроены.

Наталия Портякова