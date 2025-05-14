Президент Бразилии хочет лично попросить Путина поехать на переговоры в Стамбул

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует посетить Москву, чтобы попытаться убедить президента России Владимира Путина поехать на переговоры в Стамбул. Слова бразильского президента приводит CNN Brazil.

Лула да Силва добавил, что во время своего последнего визита в Москву 8–10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить господина Путина о готовности к перемирию. Просьбу господина Зеленского передал Андрей Сибига своему бразильскому коллеге по телефону, уточняет Лула да Силва. Он утверждает, что передал российскому президенту слова Владимира Зеленского при первой возможности.

11 мая помощник президента Бразилии Селсу Аморим сообщал о готовности Бразилии выступить посредником в случае переговоров Украины и России. Об этом Лула да Силва сказал Владимиру Путину во время визита в Москву, говорил господин Аморим.

Переговоры Москвы и Киева запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской переговорной группы не сообщался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам возглавит украинскую делегацию. Во встрече также примет участие американская делегация, которую возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».