Магистралям добавили триллионов

Правительство утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, на который власти собираются выделить более 9 трлн руб. Планируется отремонтировать 85% федеральных и 60% региональных дорог. Также будет построено и реконструировано более 3,5 тыс. автотрасс. Премьер Михаил Мишустин призвал Минтранс следить за тем, как расходуются деньги на обозначенные цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство определилось, сколько будет потрачено на дорожную стройку и ремонт до 2030 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство определилось, сколько будет потрачено на дорожную стройку и ремонт до 2030 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об утверждении шестилетнего плана дорожной деятельности в 2025–2030 годах 2 апреля сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. «Продолжаем развивать надежную дорожную сеть по всей стране, повышая связанность наших регионов, формировать бесшовные скоростные пути»,— заявил он. Документ определяет, как будет развиваться «дорожный каркас нашей страны в ближайшие годы», добавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

До сих пор, напомним, все дорожные объекты (речь идет о строительстве, ремонте и содержании сети) федерального и регионального, межмуниципального значения были обозначены в дорожной пятилетке 2024–2028 года, утвержденной распоряжением правительства в 2023 году. Общий объем федерального финансирования составил 5,6 трлн руб. Теперь этот план отменят (соответствующее распоряжение правительства утратит силу) — вместо него начнет действовать новый, рассчитанный до 2030 года. Выделяемый объем финансирования составляет уже 9 трлн руб., сообщил Михаил Мишустин.

К подписанию номера документ еще не был опубликован, но “Ъ” удалось ознакомиться с выдержками из него.

Больше всего средств получит Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) на свои объекты: общий объем финансирования превысит 4,76 трлн руб., из которых 3,32 трлн уйдут на капремонт и содержание, 1,4 трлн — на строительство и реконструкцию.

В ноябре 2023 года, напомним, помощник президента Игорь Левитин говорил об ухудшении состояния федеральной сети: доля отремонтированных «федералок» сократилась с 2021 года с 76,1% до 72,6%. В Росавтодоре подтверждали тенденцию, объясняя проблему в том числе выросшими нагрузками и расширением сети федеральных дорог за счет присоединения к ней «убитых» участков региональных дорог. Глава Минтранса Роман Старовойт, выступая в Госдуме в июле 2024 года, заявил о «деградации дорожной сети» и пообещал, что именно ремонт, а не строительство, будет приоритетной задачей на ближайшие годы. Дискуссии об этом продолжались в правительстве вплоть до утверждения новой шестилетки. Выделенные Росавтодору средства, по данным “Ъ”, это компромиссный вариант между тем, что требовалось, и тем, что получилось выделить. Михаил Мишустин вчера напомнил о задаче довести за шесть лет долю отремонтированных «федералок» с нынешних 74% до 85%.

Объекты нового строительства перекочевали в новую шестилетку в целом без изменений. Дороги, которые строятся уже сегодня, будут завершены. Среди них, к примеру, М-8 «Холмогоры» на участке 35–47 км, где ведется реконструкция с расширением проезжей части до Пушкино и ЦКАД: по шестилетнему плану работы завершатся в 2028 году. Параллельно с этим планируется расширение трассы в Ярославской области. На трассе М-9 «Балтия» завершится реконструкция участка в Тверской области (206–210 км). Аналогичные работы будут завершены на Кольцевой автодороге (КАД, А-118) вокруг Санкт-Петербурга.

В шестилетку также попали новые обходы городов: поручение построить 50 таких объектов ранее давал президент Владимир Путин, их упомянул во вчерашнем выступлении Михаил Мишустин.

До 2030 года, в частности, появятся обходы Саратова, Орла, Рязани, Астрахани, Борисоглебска, Черкесска, а также обходы ряда населенных пунктов на трассе Екатеринбург—Тюмень. Этот участок, напомним, является частью единого маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока вместе с трассой М-12 «Восток».

Госкомпании «Автодор» на ее объекты выделено 1,3 трлн руб., из них 913,7 млрд руб. на строительство и реконструкцию, остальные деньги — на капремонт, содержание и доверительное управление участками. Конкретные объекты «Автодора», на которые пойдут деньги, перечислены в отдельном документе — программе деятельности госкомпании, о котором “Ъ” ранее рассказывал (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). 130 млрд руб. направлено, в частности, на участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае, 100 млрд руб.— на расширение М-4 в Ростовской области, запланированы новые развязки на ЦКАД в Подмосковье и на М-11 в Ленинградской области. Трассу М-12 достроят до Екатеринбурга: открытие 275-километрового участка в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области ожидается в июне 2025 года, заявлял ранее Марат Хуснуллин.

2,4 трлн руб. правительство планирует направить регионам, из них 1,8 трлн пойдет на ремонт и приведение в нормативное состояние 60% региональной и межмуниципальной дорожной сети (по итогам 2024 года было 55%), 662,7 млрд руб.— на строительство и реконструкцию объектов. Самый крупный объект региональной составляющей плана — мост через Лену в Якутии стоимостью 130 млрд руб.: его должны достроить к 2028 году, проезд по нему будет платным. В Ханты-Мансийском автономном округе запланирован мост через Обь в районе Сургута, в Приморском крае — строительство дороги Владивосток—Находка—порт Восточный.

Михаил Мишустин призвал Минтранс «строго следить» за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения в рамках новой шестилетки. «От этого напрямую зависит точность логистики, комфорт передвижения граждан»,— заявил премьер.

Иван Буранов