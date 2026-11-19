OIV: мировое производство вина снизится в 2026 году из-за изменения климата
Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) выпустила предварительный прогноз по мировому производству вина в 2026 году. OIV отметила продолжающийся спад, вызванный изменениями климата, условиями на рынке и долгосрочным сокращением площадей виноградников.
Объем совокупного производства оценивается в 220–230 млн гектолитров, что близко к уровню 2025 года (227 млн гектолитров), но примерно на 7% ниже среднего показателя за последние пять лет. 2026 год может стать четвертым подряд годом с производством ниже среднего уровня.
Европейское производство, которое оценивается в 136 млн гектолитров, сократилось в 2026 году на 6% по сравнению со средней пятилетней нормой. Франция и Италия значительно пострадали от засухи и жары. Испания и Португалия, а также Румыния отмечены как перспективные. Тенденция к снижению сохраняется в США. Несмотря на эти колебания, позиции четырех крупнейших винодельческих стран мира — Италии, Франции, Испании и США — остаются неизменными.
Южное полушарие (47 млн гектолитров) также не избежало снижения — на 3% за пять лет. Сокращение урожаев зафиксировано в Австралии, Аргентине, Чили и Новой Зеландии. Отмечается, что рост показателей в ЮАР, Бразилии и Уругвае не смог компенсировать общий спад. ЮАР, собравшая крупнейший урожай в Южной Африке за десятилетие (11,3 млн гектолитров), стала крупнейшим производителем вина в Южном полушарии и пятым по величине производителем вина в мире.