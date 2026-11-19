Европейское производство, которое оценивается в 136 млн гектолитров, сократилось в 2026 году на 6% по сравнению со средней пятилетней нормой. Франция и Италия значительно пострадали от засухи и жары. Испания и Португалия, а также Румыния отмечены как перспективные. Тенденция к снижению сохраняется в США. Несмотря на эти колебания, позиции четырех крупнейших винодельческих стран мира — Италии, Франции, Испании и США — остаются неизменными.