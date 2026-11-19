Рене Хаасу 64 года. С 2006 по 2013 год он работал в Nvidia, занимал должности вице-президента и генерального директора подразделения по производству вычислительной техники. Затем, после перехода в Arm, продолжал близко общаться с Дженсеном Хуангом и с отдельными членами совета директоров Nvidia.