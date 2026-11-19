Bloomberg: Nvidia рассматривает главу Arm Holdings на пост гендиректора
Nvidia наняла рекрутинговое агентство Heidrick & Struggles для поиска кандидата на пост генерального директора, который недавно покинул Дженсен Хуанг. Фирма уже направила предложение главе британского производителя процессоров Arm Holdings — Рене Хаасу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание называет господина Хааса одним из главных претендентов на должность. Среди других — вице-президент Nvidia Иен Бак, генеральный директор AMD Лиза Су и ведущий специалист Apple по аппаратному обеспечению Джонни Сруджи.
Рене Хаасу 64 года. С 2006 по 2013 год он работал в Nvidia, занимал должности вице-президента и генерального директора подразделения по производству вычислительной техники. Затем, после перехода в Arm, продолжал близко общаться с Дженсеном Хуангом и с отдельными членами совета директоров Nvidia.
Сейчас Nvidia временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс. Дженсена Хуанга совет директоров уволил вскоре после того, как стало известно о его связях с предпринимательницей Хуан Лэ — предполагаемой китайской шпионкой. Ее подозревают в организации серых схем поставок ИИ-чипов Nvidia в Китай — американские власти ограничили их экспорт. Господин Хуанг даст показания в Конгрессе США по делу о шпионаже.