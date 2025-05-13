Рубио возглавит делегацию от США на переговорах России и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие американские официальные лица отправятся на переговоры в Стамбуле 15 мая. Он ожидает «довольно хороших» результатов встречи, передает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Он не назвал других официальных лиц и не уточнил, будет ли сам присутствовать на встрече. Сегодня Reuters писало, что на переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле приедут спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний говорил, что президент США приедет в Стамбул 15 мая в случае, если в переговорах будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в переговорах лично. Кто возглавит российскую делегацию, пока не сообщалось. Владимир Зеленский говорил, что не видит смысла проводить переговоры ни с кем, кроме Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что состав российской делегации российские власти объявят тогда, когда сочтут нужным.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».

Екатерина Отрашкевич