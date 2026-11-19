Трамп после встречи с Путиным и Си улетел в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп вылетел из китайского Шэньчжэна после встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры прошли на саммите АТЭС. Господин Трамп направляется в Вашингтон, передает канал NBC.
Переговоры лидеров трех стран продлились почти 1,5 часа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что атмосфера на встрече была хорошей и «несколько откровенной».
В итоговом коммюнике стороны выразили приверженность реформированию ООН, договорились увеличить производство нефтепродуктов и вести диалог по снижению ядерных рисков. Владимир Путин после встречи должен провести пресс-конференцию.