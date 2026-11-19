В начале встречи, которая была открыта для журналистов, Владимир Путин сказал, что Россия, США и Китай стояли у истоков ООН. «Поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившаяся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы», — говорил Владимир Путин.