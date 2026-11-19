Путин, Си и Трамп призвали реформировать ООН
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин в коммюнике по итогам трехсторонней встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне выразили приверженность реформированию ООН.
«Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности», — отмечается в итоговом коммюнике.
В начале встречи, которая была открыта для журналистов, Владимир Путин сказал, что Россия, США и Китай стояли у истоков ООН. «Поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившаяся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы», — говорил Владимир Путин.