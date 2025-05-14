К «Роднику и К» припал контрагент
Производитель водки «Хортиця» может окончательно лишиться бизнеса
Российскому производителю водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак», ранее принадлежавшему украинскому алкогольному холдингу Global Spirits и национализированному по иску Генпрокуратуры РФ, грозит банкротство. О намерении инициировать этот процесс заявил «Алеф Инжиниринг» — один из поставщиков оборудования для компании. Сейчас российскими активами Global Spirits временно управляют менеджеры АО «Росспиртпром». Впрочем, любая принудительная передача бизнеса плохо сказывается на его развитии, предупреждают эксперты.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, ООО «Алеф Инжиниринг» сообщило о намерении инициировать процесс банкротства подмосковного производителя алкоголя «Родник и К», ранее выпускавшего водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». В «Родник и К» на запрос “Ъ” не ответили, связаться с «Алеф Инжиниринг» не удалось.
Ранее бизнес «Родника и К» принадлежал холдингу Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена).
В мае 2024 года российские активы Global Spirits, включая «Родник и К», Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ЛВЗ «Русский север» в Вологде, а также дистрибуторские компании «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень», были арестованы Ленинским райсудом Курска по запросу Генпрокуратуры РФ. В итоге активы были национализированы и перешли на баланс Росимущества. Этому предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена) по подозрению в финансировании ВСУ (см. “Ъ” от 3 июля 2023 года).
«Родник и К» создан базе советского предприятия в подмосковных Мытищах, работающего с 1939 года. По собственным данным, мощность производства — 10,1 млн декалитров алкогольных напитков в год, из них 8 млн дал — водки, 1,3 млн — других ликероводочных изделий и 0,8 млн дал коньяков. По данным СПАРК, чистый убыток ООО «Родник и К» в 2024 году составил почти 1,28 млрд руб., выручка не указана. Совокупный долг компании составил 1,754 млрд руб., увеличившись за год на 58,53%.
ООО «Алеф Инжиниринг» поставляет оборудование для пищевой промышленности, а также проектирует линии розлива. По данным ЕГРЮЛ, владелец бизнеса — Алексей Фатеев. Согласно СПАРК, выручка ООО «Алеф Инжиниринг» в 2024 году составила 381,6 млн руб., сократившись на 52,92%.
Адвокат бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский отмечает, что любая принудительная передача активов негативно сказывается на компании и ее менеджменте, «поскольку ведет к существенным финансовым и операционным потерям». В долгосрочной перспективе создается угроза серьезных последствий, включая потерю платежеспособности и, как в случае с «Родник и К», банкротство, констатирует эксперт.
По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в 2023 году российские заводы группы Global Spirits произвели 2,82 млн дал водки, сократив производство на 60%, ликероводочных изделий с содержанием спирта более 25% — 421 тыс. дал (снижение на 62%), коньяка — 105 тыс. дал (минус 72% год к году). По итогу 2024 года компании, входящие в Global Spirits, не попали в топ-20 производителей в названных категориях.
По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, продукция «Родник и К» в российской рознице сейчас отсутствует.
Эксперт не исключает, что российские активы Global Spirits в скором времени могут быть проданы действующей в стране отраслевой компании.
В таком случае новым руководителям предприятий не составит труда быстро возобновить производство. Но из-за разрушения прежней структуры сбыта новых оптовых покупателей на такую продукцию будет найти сложно, не исключает господин Московский.
Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова также считает, что Росимущество выступает лишь временным держателем российских активов Global Spirits и они могут быть проданы третьей стороне. При этом инициирование процесса банкротства может стать причиной дисконта к конечной стоимости «Родник и К» при заключении сделки.
По информации Андрея Московского, производственной площадкой «Родник и К» сейчас управляют менеджеры АО «Росспиртпром». После передачи всех российских активов Global Spirits Росимуществу руководить ими стал Андрей Дронов, который также возглавляет «Росспиртпром».