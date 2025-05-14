К «Роднику и К» припал контрагент

Российскому производителю водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак», ранее принадлежавшему украинскому алкогольному холдингу Global Spirits и национализированному по иску Генпрокуратуры РФ, грозит банкротство. О намерении инициировать этот процесс заявил «Алеф Инжиниринг» — один из поставщиков оборудования для компании. Сейчас российскими активами Global Spirits временно управляют менеджеры АО «Росспиртпром». Впрочем, любая принудительная передача бизнеса плохо сказывается на его развитии, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, ООО «Алеф Инжиниринг» сообщило о намерении инициировать процесс банкротства подмосковного производителя алкоголя «Родник и К», ранее выпускавшего водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». В «Родник и К» на запрос “Ъ” не ответили, связаться с «Алеф Инжиниринг» не удалось.

Ранее бизнес «Родника и К» принадлежал холдингу Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена).

В мае 2024 года российские активы Global Spirits, включая «Родник и К», Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ЛВЗ «Русский север» в Вологде, а также дистрибуторские компании «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень», были арестованы Ленинским райсудом Курска по запросу Генпрокуратуры РФ. В итоге активы были национализированы и перешли на баланс Росимущества. Этому предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена) по подозрению в финансировании ВСУ (см. “Ъ” от 3 июля 2023 года).

«Родник и К» создан базе советского предприятия в подмосковных Мытищах, работающего с 1939 года. По собственным данным, мощность производства — 10,1 млн декалитров алкогольных напитков в год, из них 8 млн дал — водки, 1,3 млн — других ликероводочных изделий и 0,8 млн дал коньяков. По данным СПАРК, чистый убыток ООО «Родник и К» в 2024 году составил почти 1,28 млрд руб., выручка не указана. Совокупный долг компании составил 1,754 млрд руб., увеличившись за год на 58,53%.

ООО «Алеф Инжиниринг» поставляет оборудование для пищевой промышленности, а также проектирует линии розлива. По данным ЕГРЮЛ, владелец бизнеса — Алексей Фатеев. Согласно СПАРК, выручка ООО «Алеф Инжиниринг» в 2024 году составила 381,6 млн руб., сократившись на 52,92%.

Адвокат бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский отмечает, что любая принудительная передача активов негативно сказывается на компании и ее менеджменте, «поскольку ведет к существенным финансовым и операционным потерям». В долгосрочной перспективе создается угроза серьезных последствий, включая потерю платежеспособности и, как в случае с «Родник и К», банкротство, констатирует эксперт.

По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в 2023 году российские заводы группы Global Spirits произвели 2,82 млн дал водки, сократив производство на 60%, ликероводочных изделий с содержанием спирта более 25% — 421 тыс. дал (снижение на 62%), коньяка — 105 тыс. дал (минус 72% год к году). По итогу 2024 года компании, входящие в Global Spirits, не попали в топ-20 производителей в названных категориях.

По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, продукция «Родник и К» в российской рознице сейчас отсутствует.

Эксперт не исключает, что российские активы Global Spirits в скором времени могут быть проданы действующей в стране отраслевой компании.

В таком случае новым руководителям предприятий не составит труда быстро возобновить производство. Но из-за разрушения прежней структуры сбыта новых оптовых покупателей на такую продукцию будет найти сложно, не исключает господин Московский.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова также считает, что Росимущество выступает лишь временным держателем российских активов Global Spirits и они могут быть проданы третьей стороне. При этом инициирование процесса банкротства может стать причиной дисконта к конечной стоимости «Родник и К» при заключении сделки.

По информации Андрея Московского, производственной площадкой «Родник и К» сейчас управляют менеджеры АО «Росспиртпром». После передачи всех российских активов Global Spirits Росимуществу руководить ими стал Андрей Дронов, который также возглавляет «Росспиртпром».

Владимир Комаров