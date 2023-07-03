Финансировали военкома и ВСУ

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который, по версии СКР, финансировал ВСУ, стало результатом другого расследования. По данным следствия, Александр Беспалов, который приобрел активы украинского бизнесмена в России, помог Андрею Лазутину, гендиректору одного из них — подмосковного ликеро-водочного завода «Родник и К», где производилась водка «Хортица», освободить за взятку сына от армии. Заплатив $10 тыс., бизнесмены могут потерять предприятия, оцениваемые в десятки миллионов долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Черняка обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в розыск

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Евгения Черняка обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в розыск

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

В СКР, опираясь на оперативные данные ГУЭБиПК МВД и ФСБ, возбудили два уголовных дела. Первым стало дело о даче взятки и посредничестве в этом (ст. 291 и 291.1 УК РФ). Его фигурантами стали гендиректор выпускающего водку в Мытищах ООО «Родник и К» Андрей Лазутин и Александр Беспалов, который владеет этой компанией, ООО «Русский Север» (Вологда), а также ООО «Стандарт качества» (ранее — ООО «ТД "Мегаполис"»). Все они прежде принадлежали украинскому бизнесмену, владельцу алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку и выпускали популярные «Хортицу», «Морошу» и «Первак».

Как рассказал “Ъ” адвокат господина Беспалова Михаил Сазанов, осенью прошлого года к его клиенту обратился приятель Андрей Лазутин, старший из пяти детей которого попадал под призыв в вооруженные силы России.

Молодой человек, страдающий рядом заболеваний, опасался оказаться в зоне СВО. И господин Беспалов, поддавшись на уговоры его отца, через свои связи за $10 тыс. в октябре прошлого года взялся решить этот вопрос.

Однако, как полагают представители защиты, все это время телефоны участников сделки прослушивались правоохранителями, которые проверяли данные о том, что прежний хозяин водочного бизнеса Евгений Черняк мог потратить часть вырученных за его продажу денег на финансирование ВСУ и других вооруженных формирований.

В результате появилось второе дело — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его основным фигурантом стали господин Черняк, которого по требованию СКР МВД объявило в розыск, а также некие «неустановленные» лица.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 года они организовали перечисление военнослужащим украинских армии и «иных вооруженных формирований» более 500 млн руб., в том числе «для осуществления террористической деятельности в России».

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, сейчас проверяется информация о том, что из этих денег могли, например, оплачиваться многочисленные диверсии на железнодорожных объектах, а также поджоги военкоматов.Кроме того, полагают в СКР, в июне 2023 года Евгений Черняк приобрел и поставил украинским националистам «товары, предназначенные для ведения боевых действий» стоимостью более 90 млн руб. В ближайшее время СКР планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте активов, «входящих в холдинг, бенефициаром которого является Евгений Черняк».

В свою очередь, Александр Беспалов в рамках своего дела о коррупции, формально не связанного с делом о финансировании терроризма, был арестован Замоскворецким райсудом Москвы, а Андрей Лазутин определен под запрет определенных действий.

По данным “Ъ”, оба активно сотрудничают со следствием, признавая дачу взятки, но отрицая финансирование ВСУ.

По словам представителя господина Беспалова, его предприятия, на которых работает более 3 тыс. человек, активно помогают детям и инвалидам ДНР и ЛНР, а также участникам СВО, а не ВСУ. Кстати, отмечают они, оформленные за взятку документы сыну господина Лазутина не понадобились — он сам добился предоставления отсрочки в институте.

Владельцем заводов «Русский Север» и «Родник и К» и связанного с ними дистрибутора ТД «Мегаполис» Александр Беспалов стал в апреле 2022 года, а до того компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. Собеседники “Ъ” на алкогольном рынке связывали «Русский Север» и «Родник и К» с самим Евгением Черняком. Факт покупки «Русского Севера» в 2011 году подтверждал сам бизнесмен (см. “Ъ” от 29 марта 2011 года). Но позже в Global Spirits связь с предприятиями в России отрицали, а в «Русском Севере» говорили, что бренды разливают по лицензии. После смены собственника «Русский Север» и «Родник и К» стали работать в составе ГК «Традиции успеха», лицензии на марки Global Spirits были отозваны и заводы начали выпускать напитки под новыми брендами, включая бренд «Хорта». В ГК «Традиции успеха» комментарий в понедельник не предоставили.

По имеющимся у “Ъ” данным Росстата, в январе—мае 2023 года ГК «Традиции успеха» произвела 2,08 млн дал водки, заняв четвертое место по этому показателю в стране. Относительно января—мая 2022 года объем производства сократился на 22%, а объем отгрузок — на 17%. В самой группе ранее связывали снижение продаж водки в том числе с необходимостью запуска новых марок. По словам источника “Ъ”, по продажам в крупных сетях «Хорта» входит в десять самых популярных водочных брендов.

Источники “Ъ” в двух алкогольных компаниях считают, что уголовное дело может отрицательно сказаться на поставках и продажах «Хорты» и торговые сети могут начать осторожнее относиться к брендам группы, что позволит ее конкурентам увеличить доли.

Сообщения о возбуждении уголовного дела по такому обвинению обязательно ударят по отношениям производителя «Хорты» с сетями и дистрибуторами, а также по восприятию брендов потребителями, уверен владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что, если контрагенты решат отказаться от исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, это может грозить штрафными санкциями. Торговые сети могут уделить больше внимания проверке контрагентов на возможные риски, связанные с аналогичными уголовными делами, говорит адвокат «Регионсервиса» Владимир Агапов.

Олег Рубникович, Николай Сергеев, Анатолий Костырев