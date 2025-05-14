Из тюрьмы в Ливии сбежала часть заключенных

Часть заключенных сбежала из тюрьмы в городе Таджура на востоке от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции. В ночь на 14 мая, спустя сутки, в городе снова начались столкновения.

«В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой "Аль-Джудейда" произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы»,— говорится в заявлении судебной полиции Триполи (цитата по «РИА Новости»).

Ранее ливийские СМИ сообщали о попытках правительства национального единства установить контроль над тюрьмами и штаб-квартирами на юге и в центре города. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией в Триполи и призвала все стороны прекратить боевые действия.

Подробнее о столкновениях в Ливии — в материале «Ъ» «Ливию дробят на новые части».