Al Wasaat: в Ливии спустя сутки возобновились столкновения

Ливийский телеканал Al Wasaat снова сообщила о столкновениях в нескольких районах Триполи. Ранее в городе началась стрельба после убийства главы Аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли.

По данным Al Jazeera, в ночь на 14 мая в столице слышны выстрелы на улицах. Силы правительства национального согласия пытаются установить контроль над тюрьмами и штаб-квартирами на юге и в центре города. Ливийская судебная полиция сообщила, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы.

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией в Триполи и призвала все стороны прекратить боевые действия.

Подробнее о столкновениях в Ливии — в материале «Ъ» «Ливию дробят на новые части».