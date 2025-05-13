Ливию дробят на новые части

Международно признанное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии объявило 13 мая, что его силам удалось стабилизировать ситуацию в Триполи. Обстановка в столице бывшей Джамахирии резко обострилась днем ранее, после того как встреча лидеров вооруженных группировок, лояльных ПНЕ, закончилась перестрелкой и гибелью главы Аппарата поддержания стабильности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Нападение на полевого командира, являвшегося одной из наиболее влиятельных фигур в Триполи, отражает раскол в Западно-Ливийском регионе, который и без того находится в состоянии затяжного конфликта с силами, контролирующими восточную часть страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ayman al-Sahili / Reuters Фото: Ayman al-Sahili / Reuters

Вооруженные столкновения в южных районах Триполи произошли после прошедшей там встречи лидеров группировок, лояльных ПНЕ — международно признанному правительству Ливии, которое не контролирует самоуправляемый регион на востоке страны (Киренаика). Как заявили ливийские источники издания «Аль-Араби аль-Джадид», переговоры между лидерами боевых фракций в какой-то момент переросли в вооруженную стычку, в ходе которой погиб Абдель Гани аль-Кикли по прозвищу Генева — полевой командир, который возглавлял влиятельную в Триполи военизированную структуру «Аппарат поддержания стабильности».

После этого, по данным «Аль-Араби аль-Джадид», формирования, подчиненные Министерству обороны ПНЕ, приступили к захвату объектов Аппарата поддержания стабильности в различных районах Триполи. Зачистка, согласно этим сведениям, длилась около трех часов и привела к фактическому роспуску формирования, которое возглавлял господин аль-Кикли.

Минобороны при ПНЕ заявило 13 мая, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба назвал действия формирований, вступивших в столкновения с соратниками господина аль-Кикли и одержавших победу, «значительным достижением в обеспечении безопасности». «Достигнутые результаты подтверждают, что государственные институты способны защитить свою родину»,— заявил премьер-министр в соцсети X.

Господин Дбейба заявил, что операция стала шагом «на пути к ликвидации иррегулярных формирований» в Ливии, что, по его мнению, укрепляет верховенство закона.

Родственники господина аль-Кикли утверждают, что его могли специально заманить на встречу, чтобы на ней убить. Причина проста: борьба за власть между формированиями, лояльными ПНЕ. В своем докладе группа экспертов ООН по Ливии фиксировала, что Аппарат поддержания стабильности является одной из ключевых групп влияния в Триполи, которая вместе с тем не всегда сходится с господином Дбейбой в политических взглядах. Военная структура, которую возглавлял господин аль-Кикли, обладала широкими полномочиями, в том числе по защите государственных учреждений, должностных лиц ПНЕ, контролю над транспортными артериями, а также участию в боевых операциях.

Французский портал Intelligence Online, освещающий деятельность разведслужб, называл в апреле 2025 года господина аль-Кикли «основным звеном в аппарате безопасности» ПНЕ. Его роль существенно возросла в 2019 и 2020 годах после его активного участия в срыве наступления на Триполи, которое возглавил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, де-факто правитель Восточного региона Ливии.

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Подобные столкновения в Триполи с участием Аппарата поддержания стабильности уже происходили. Так было, например, в 2021 году, когда сторонники господина аль-Кикли схлестнулись с 444-й бригадой, возглавляемой полевым командиром Махмудом Хамзой. Именно 444-я бригада была одной из сил, участвовавших 12 мая в разгроме Аппарата поддержания стабильности.

Как пояснил “Ъ” источник, связанный по работе с Ближним Востоком и Северной Африкой, столкновения в Триполи подрывают имидж ПНЕ в глазах международного сообщества. «Для международных игроков не секрет, что ситуация в Триполи с безопасностью остается довольно непростой, потому что все силовые органы там представляют собой, по сути, частные военные компании, ориентированные на несколько центров силы,— пояснил собеседник “Ъ”.— Несмотря на то что власти в Триполи признаны ООН и являются легитимными, формально полномочия Дбейбы как премьера давно истекли. Тем не менее установившийся статус-кво всех более или менее устраивает: альтернативой ему может быть только новая вспышка конфликта».

В таких обстоятельствах, рассуждает источник “Ъ”, понятен интерес международных игроков к укреплению контактов с востоком Ливии. Именно там действует российский «Африканский корпус» — специальная структура в составе вооруженных сил России.

«На востоке силовые структуры находятся под контролем семьи Хафтара, а численность подразделений такова, что позволяет контролировать всю территорию»,— пояснил он. Впрочем, по словам источника “Ъ”, говорить о преимуществе Киренаики над Триполитанией не стоит. «На востоке достаточно подковерных конфликтов вроде соперничества старого генералитета и "молодой гвардии", наличия салафитов в боеспособных частях сухопутных войск и разведки, а также соперничества между сыновьями Хафтара»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов