Al Wasat: в Ливии убит глава службы безопасности при Президентском совете

Ливийский телеканал Al Wasat сообщил об убийстве в Триполи главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Сообщается, что в ряде районов столицы Ливии слышна стрельба.

О стрельбе в Триполи также сообщает издание Mayadeen. По данным издания, выстрелы слышны в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин.

МВД призвало жителей Триполи не выходить из дома. В городе объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности.

Университет Триполи приостановил работу, отменены занятия и экзамены. Международный аэропорт Митига также временно не работает, рейсы перенаправляются в аэропорт города Мисраты.