Макрон: Украина понимает, что не сможет вернуть все территории

Украинские власти понимают, что не могут вернуть все свои территории, утраченные с 2014 года, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну»,— заявил господин Макрон телеканалу TF1. Он добавил, что военный конфликт на Украине должен завершиться, и Киеву необходимо быть в наилучшем положении для переговоров.

«Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть все, что было захвачено с 2014 года»,— добавил французский президент.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для достижения мирной сделки с РФ. По его словам, признание Крыма российским также входит в план урегулирования США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Крым — ваш».