Президент Финляндии Стубб допустил территориальные уступки со стороны Украины

Украине, возможно, придется уступить России часть территории, считает президент Финляндии Александр Стубб. Он уточнил, что европейские страны хотят помочь Украине сохранить если не земли, то хотя бы суверенитет и независимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

«Если мы получим хотя бы два (условия государственности.— “Ъ”) из трех для Украины, я думаю, это будет здорово»,— рассказал господин Стубб в интервью газете The New York Times (NYT). При этом он подчеркнул, что Финляндия никогда не признает новые российские территории таковыми.

Александр Стубб также поделился деталями переговорного процесса по Украине. По его словам, американская сторона включила в свой мирный план пункт по признанию Крыма российским. Европа и Украина, в свою очередь, выступили с ответным предложением, но его отвергла Россия.

«Сейчас я предлагаю переформулировать эти два предложения в нечто, что даст возможность заключить сделку прямо сейчас»,— сказал финский президент. По его мнению, у президента США Дональда Трампа «заканчивается терпение» в отношении России и он может усилить давление на Москву. «С президентом Трампом шутить не стоит»,— заключил господин Стубб.

О планах урегулирования — в материале «Ъ» «Крым — ваш».