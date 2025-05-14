Плюс рублификация всех субордов

ВТБ (MOEX: VTBR) объявил о начале процедуры замены вечных валютных субординированных облигаций на вечные рублевые бонды, чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ по регулированию открытой валютной позиции. Для того чтобы восемь выпусков ценных бумаг, номинированных в долларах и евро, перевести в российскую валюту, за эти изменения должны проголосовать три четверти держателей каждого выпуска. Эксперты считают, что не в последнюю очередь из-за этого банк предлагает инвесторам наиболее высокую доходность из возможных — ключевая ставка ЦБ плюс 5 п. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

13 мая банк ВТБ объявил, что запускает процедуру «рублификации» валютных субординированных облигаций. Восемь выпусков вечных субординированных облигаций, номинированных в долларах США ($2,78 млрд) и евро (€0,36 млрд), будут трансформированы в вечные рублевые субординированные облигации. Как пояснили в банке, это решение связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, которое предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов».

Как ранее отмечал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в 2024 году нельзя было выпускать субординированные облигации с доходностью выше 15% годовых, но в конце декабря регулятор изменил правила (см. «Ъ-Онлайн» от 14 марта). По новым правилам Банк России разрешил выпустить рублевые субординированные облигации с плавающей ставкой, значение которой не может превышать ключевую ставку (КС) на 5 п. п. (в настоящее время 26%). При этом, как отметил топ-менеджер ВТБ, Банк России дал возможность провести «рублификацию» на столь комфортных для держателей условиях только до 30 июня 2025 года.

Эксперты также считают предложенные условия комфортными для инвесторов. Гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков отметил, что сейчас валютные суборды ВТБ торгуются по ценам 73–80% от номинала при купонной доходности 3,75–9,5% годовых, а после «рублификации» купонная доходность вырастет до 26% годовых. «Думаю, котировки выпусков вырастут до 90–100%»,— оценивает он. Не согласные с условиями обмена инвесторы могут продать свои бумаги и перейти в другие валютные инструменты. Такие продажи, по мнению господина Третьякова, «не будут сильно давить на стоимость бумаг, так как возможен встречный поток покупателей, которым интересно будет купить с дисконтом к номиналу вечные облигации ВТБ с купоном КС+5%».

Вместе с тем по закону «О рынке ценных бумаг», чтобы произвести изменения в документы по облигациям, необходимо, чтобы за это проголосовали три четверти их держателей. «Мы будем по каждому выпуску собирать общее собрание держателей облигаций и предлагать им зарегистрированную в ЦБ новую документацию»,— говорил ранее Дмитрий Пьянов. Провести все необходимые собрания банк планирует до 30 мая.

На случай, если по какому-либо выпуску облигаций не удастся набрать 75% голосов за предложенные изменения, в ВТБ прорабатывают план Б, «позволяющий провести "рублификацию" заинтересованным инвесторам даже в случае неполучения положительных решений по итогам голосования». Как заявили в кредитной организации, там планируется «оценить активность держателей облигаций по завершении голосования и выработать дальнейшие шаги в зависимости от его исхода». Ранее господин Пьянов пояснял, что если по каким-то выпускам не получится получить 75% одобрения изменений, то банк будет предлагать тем, кто проголосовал «за», обменять валютно номинированный суборд на новый зарегистрированный рублевый. В этом случае может возникнуть целый ряд трудностей, поскольку часть выпусков состоялась, когда не было понятия «квалифицированный инвестор», в результате среди их держателей есть неквалифицированные инвесторы. Сегодня, по словам топ-менеджера ВТБ, они не смогут купить или обменять бумаги на новые, «нужно находить какое-то решение». Кроме того, сейчас для новых субордов установлен лот 10 млн руб., и он не совпадает с теми лотами, которые были в замещаемых выпусках. В частности, облигации имели номинал $150 тыс. (около 13 млн руб.) и €125 тыс. (11,8 млн руб.).

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев