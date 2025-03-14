ВТБ собирается «рублифицировать» валютные суборды

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) хочет до середины 2025 года провести «рублификацию» восьми валютных выпусков субординированных облигаций, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Подобные планы банк высказывал в июле прошлого года. Однако, как пояснил топ-менеджер, весь прошлый год нельзя было выпускать субординированные облигации с доходностью выше 15% годовых, но в конце декабря регулятор изменил правила.

«До 1 июля можно выпустить и зарегистрировать два вида субордов: абсолютно новые, которые обязательно должны быть срочными и могут иметь ставку на 5 п. п. выше ключевой, второй вариант — это замещающий суборд, который может быть вечным и тоже может иметь ставку на 5 п. п. выше ключевой ставки (КС)»,— рассказал Дмитрий Пьянов.

По данным агентства «Финамаркет», в настоящее время в обращении находятся два выпуска в долларах на $990 млн, пять выпусков в евро на €480 млн и один выпуск замещающих облигаций на $1,7 млрд. По текущим котировкам ведущих валют этот составляет около 280 млрд руб.

«Мы будем по каждому выпуску собирать общее собрание держателей облигаций и предлагать им зарегистрированную в ЦБ новую документацию, то есть, по сути, изменение существенных условий выпуска, для этого по закону о ценных бумагах нужно 75% проголосовавших за изменения»,— рассказал топ-менеджер. Изменения будут касаться фиксации курса валюты, а ставка составит КС + 5 п. п. Голосование банк планирует завершить в апреле.

В позитивном исходе, если по выпуску набирается 75% голосов, то ВТБ «рублифицирует» весь выпуск сразу. Если по каким-то выпускам не получится получить 75% одобрения изменений, то, по словам Дмитрия Пьянова, банк будет предлагать тем, кто проголосовал за, обменять валютно-номинированный суборд на новый зарегистрированный рублевый. В случае индивидуальной «рублификации» необходимо будет решить ряд вопросов. По словам господина Пьянова, часть выпусков состоялась, когда не было понятия «квалифицированный инвестор», в результате среди их держателей есть неквалифицированные инвесторы. В настоящее время они «не смогут купить, не смогут обменять бумаги на новые и нужно находить какое-то решение». Кроме того, сейчас для новых субордов установлен лот — 10 млн руб., и он не совпадает с теми лотами, которые были в замещаемых выпусках. В частности, облигации имели номинал $150 тыс. (около 13 млн руб.) и €125 тыс. (11,8 млн руб.).

Максим Буйлов