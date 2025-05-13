Неожиданный успех торговых переговоров США и КНР в Женеве — главная тема обсуждения мировой прессы. Китай считает переговоры своей победой. Кто-то задается вопросом о том, что будет дальше, а в Европе, похоже, считают, что женевская встреча отодвинула ЕС в самый конец очереди тех, кто надеется заключить тарифные соглашения с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги США и Китая

Фото: Ng Han Guan, Pool / AP Флаги США и Китая

Фото: Ng Han Guan, Pool / AP

Тарифное перемирие с Китаем демонстрирует пределы агрессии Трампа

Хотя господин Трамп и его советники утверждают, что у Соединенных Штатов в торговых переговорах самые сильные карты, уступка президента раскрывает определенный предел его возможностей с этими картами.

Америка подарила Китаю неожиданно выгодную тарифную сделку

Главный вопрос в том, что произойдет, когда пройдут эти 90 дней. Большинство торговых соглашений требуют гораздо больше времени для переговоров. И Америка уже пытается заключить соглашения с 16 другими экономиками одновременно... Возможно, две сверхдержавы придумают некий компромисс, по которому Америка снова повысит взаимные пошлины до 34%, но отменит 20-процентный штраф за фентанил. Этого может быть достаточно, чтобы превратить швейцарское перемирие в более прочный мир.

Почему мир дает «широкую положительную оценку» недавним переговорам Китая и США

Недавние экономические и торговые переговоры на высоком уровне между Китаем и США… демонстрируют, что на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества Китай и США могут найти правильные решения посредством равноправного диалога и консультаций... Это также показывает, что благодаря «борьбе» и «переговорам» в этот период времени у США теперь есть более глубокое понимание правильного способа взаимодействия с Китаем.

Тарифное перемирие Трампа с Китаем приносит некоторое облегчение, но есть неопределенность относительно того, что будет дальше

Временное снижение тарифов после обсуждений в Швейцарии принесло кратковременное облегчение мировым рынкам... Однако текущие уровни пошлин остаются выше, чем в начале срока нынешней администрации. Нестабильный характер торговой политики, чередующей конфронтационные меры с примирительными жестами, создал среду, в которой руководители бизнеса, инвесторы рынка и потребители могут сохранять осторожность в принятии значительных финансовых обязательств.

Тарифные сделки Трампа отодвигают Европу в конец очереди

Пока Вашингтон заключает сделки как с друзьями, так и с врагами, призывы Брюсселя к смягчению пошлин остаются без ответа. Блок — и трансатлантические торговые отношения стоимостью €1,6 трлн — томятся в хвосте очереди... Поскольку серьезные переговоры еще не начались, ЕС вынужден ходить на цыпочках вокруг меняющихся настроений своего крупнейшего торгового партнера. Безрезультатно.

Подготовила Алена Миклашевская