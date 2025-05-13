Китай осудил критику Украиной парада Победы в Москве

Украина обвинила Китай в «поддержке оккупантов» из-за участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде на Красной площади в Москве. МИД КНР в ответ раскритиковал позицию украинских властей, назвав их слова кощунством, пишет местный портал news.qq.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель МИД Китая на брифинге привел три аргумента. Во-первых, по его словам, участие Китая в мероприятии — это «дань уважения истории, дань памяти мученикам и твердая защита победы во Второй мировой войне». Во-вторых, дружба между Китаем и Россией, сражавшимися в войне бок о бок и поддерживавшими друг друга, «является драгоценным достоянием двух народов», отметил он. Заявление Украины представитель МИД КНР назвал «полным кощунством», попранием результатов победы во Второй мировой войне и «вызовом международной справедливости и правосудию».

«Великая Отечественная война знаменует победу над фашизмом. Украина также проливала кровь, сражаясь в рядах Советской армии, но теперь она неверно истолковывает участие в праздновании как поддержку агрессии. Украина вообще не понимает, кто является агрессором?» — спросил дипломат.

На юбилейный парад Победы в Москве 9 мая 2025 года прибыли почти три десятка глав государств. В том числе столицу посетил председатель КНР Си Цзиньпин, он провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Глава МИД КНР Ван И назвал визит Си Цзиньпина полным успехом.

Подробнее о визите — в репортаже «Ъ» «Великие кормчие».