Кто из мировых лидеров посещал Парады Победы на Красной площади

На юбилейный Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года прибыли почти три десятка глав государств. Как раньше иностранные лидеры посещали юбилеи Победы — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с зарубежными гостями на Параде Победы в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин с зарубежными гостями на Параде Победы в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 1995 году на 50-ю годовщину Победы в Москве был воспроизведен исторический Парад 1945 года. В нем приняли участие главы 56 государств и генсек ООН Бутрос Бутрос-Гали. Торжества, в частности, посетили канцлер ФРГ Гельмут Коль, премьер-министры Великобритании Джон Мейджор, Канады Жан Кретьен, Турции Тансу Чиллер, президенты Франции Франсуа Миттеран и США Билл Клинтон, председатель КНР Цзян Цземинь и другие. На Красной площади также присутствовали президенты Украины Леонид Кучма и Грузии Эдуард Шеварднадзе. В 2000 году на парад Победы иностранные делегации не приглашались.

В 2005 году в честь 60-летия Победы в Москву приехали 52 мировых лидера (среди них — 10 глав СНГ), а также генсек ООН Кофи Аннан, гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. В мероприятии приняли участие президенты США Джордж Буш и Франции Жак Ширак, премьер-министры Индии Манмохан Сингх, Испании — Хосе Луис Сапатеро, Японии — Дзюнъитиро Коидзуми, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Израиля Моше Кацав и другие. Несколько лидеров прибыли в Москву с группой ветеранов Второй мировой войны, в том числе — канцлер Германии Герхард Шредер.

В 2010 году на празднование 65-летия Победы в Москву прибыли лидеры 21 страны, в том числе пять из СНГ, а также генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Среди гостей были председатель КНР Ху Цзиньтао, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Израиля Шимон Перес и Чехии Вацлав Клаус.

В 2015 году на праздничные мероприятия не приехали большинство лидеров стран ЕС, а также союзники СССР по антигитлеровской коалиции. По данным российского МИД, из 68 приглашенных глав государств свое участие подтвердили 26. Приглашение Москвы приняли генсек ООН Пан Ги Мун, большинство глав бывших советских республик, а также лидеры Китая Си Цзиньпин, президент Индии Кумар Мукерджи. По Красной площади прошли парадные расчеты из стран СНГ и дружественных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 парад прошел 24 июня. На 75-летие Победы Москву посетили всего семь иностранных лидеров: лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Сербии — Александр Вучич, Молдавии — Игорь Додон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, а также Абхазии — Аслан Бжания и Южной Осетии — Анатолий Бибилов.

Милена Двойченкова