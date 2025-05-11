Глава МИД КНР назвал визит Си Цзиньпина в Россию полным успехом

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию поспособствовал развитию отношений между странами. Также, по словам министра, его приезд послужил формированию международного консенсуса по вопросам «защиты многосторонности и противодействия гегемонии и запугиванию», передает CGTN.

Кроме того, глава МИД отметил, что важнейшим результатом визита стало подписание заявления о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического России и Китая. «Эта знаменательная декларация задает новое стратегическое направление для следующего этапа двусторонних отношений»,— подчеркнул он.

Обе стороны обязались противостоять любым попыткам нарушить или подорвать дружбу государств, добавил господин Ван И. Также власти стран договорились рассматривать друг друга как приоритетных партнеров по сотрудничеству, уверил министр.

В этом заявлении, о котором идет речь, РФ и КНР в том числе назвали провокацией использование неядерных стран для ядерных миссий. Также Россия и Китай выступили против того, чтобы страны мира использовали космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.

Подробнее о визите главы КНР в Москву — в репортаже Андрея Колесникова «Великие кормчие».