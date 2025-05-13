Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины по урегулированию военного конфликта, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart. Если Москва и Киев не пойдут на прямые переговоры, то Вашингтон выйдет из переговорного процесса, отметил господин Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Президент выдвинул обеим сторонам ультиматум, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, Штатам нужно дистанцироваться от этого конфликта и просто не вмешиваться. Это то, в чем мы хотим выступить посредниками. Это не наша война. Не мы начали войну, но мы хотим помочь ее закончить»,— рассказал спецпредставитель президента США.

Он отметил, что выход США из переговоров «будет плохим результатом» для всех сторон. Администрация США также убеждена, что мирного соглашения не может быть без одобрения Владимира Путина.

Интервью было записано 8 мая. 10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. В ночь на 11 мая президент РФ предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с господином Путиным.

Об участии США в урегулировании по Украине — в материале «Ъ».