«Проведите встречу сейчас же!»

Предложение президента РФ Владимира Путина о скорейшем возобновлении прерванных весной 2022 года прямых переговоров с Украиной в Стамбуле стало ответом на прозвучавшее несколькими часами ранее требование Киева и его европейских союзников без предварительных условий прекратить огонь на 30 дней начиная с 12 мая. Несмотря на явные противоречия в подходах Москвы и Киева, президент США Дональд Трамп поначалу не отдал предпочтения ни одному из предложений, но затем поддержал российское, призвав Украину «немедленно» согласиться на переговоры в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп предрек «великий день для России и Украины» и поддержал российское предложение начать процесс урегулирования с переговоров в Стамбуле

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп предрек «великий день для России и Украины» и поддержал российское предложение начать процесс урегулирования с переговоров в Стамбуле

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Киеве 10 мая состоялась встреча лидеров так называемой коалиции желающих — неформального объединения стран, пообещавших поддерживать Украину после прихода к власти в США Дональда Трампа. В украинскую столицу приехали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. После переговоров было объявлено, что «Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней» с 12 мая без предварительных условий. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, в случае согласия России, обеспечения эффективного мониторинга, длительного прекращения огня и мер по развитию доверия откроется путь к мирным переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул: «Прекращение огня должно держаться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии». По его утверждению, схему перехода от прекращения огня (первый шаг) к дипломатии поддерживают не только европейские союзники, но и США. Кроме того, в Киеве отметили, что лидеры «коалиции желающих», прежде чем оглашать инициативу, созвонились с Дональдом Трампом.

После этого спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог написал в соцсети Х, что «всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой».

В свою очередь, европейские лидеры опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что перемирие, а затем и переговоры должны начаться без предварительных условий со стороны Москвы. Если же Россия, настаивающая на приостановке поставок оружия Украине на период прекращения огня, не согласится, то партнеры Киева обещали ввести против нее новые санкции и увеличить военную помощь ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал однозначно отвергать инициативу, заявив, что Москве «нужно будет об этом подумать». Но добавил, что «Россия весьма устойчива к любому давлению».

Ближе к ночи 10 мая стало понятно, что в Москве готовят ответ на фактически ультимативное предложение Украины и «коалиции желающих»: журналистам кремлевского пула велели не расходиться и ждать заявления Владимира Путина.

И действительно, в ночь на 11 мая президент РФ выдвинул встречное предложение: «возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий» и собраться в Стамбуле, «где они проводились ранее», уже 15 мая. Господин Путин заверил, что цель подобного диалога — «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», и не исключил, что в ходе этих контактов «удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня». Другими словами, Владимир Путин, хотя напрямую и не отверг предложение о 30-дневном перемирии, выдвинул зеркальную схему: сначала переговоры, а затем прекращение огня.

Столь серьезные расхождения Москвы и Киева в подходах не помешали Дональду Трампу в ночи с энтузиазмом откликнуться на последние события и заявления вокруг инициированного им урегулирования.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это стало реальностью. США хотят сосредоточиться вместо этого на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!» — написал президент США в соцсети Truth Social, поначалу не выразив поддержки ни украинскому, ни российскому предложению.

Тем временем телеканал NBC News со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что в ближайшее время в Россию в очередной раз отправится спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, который представит Владимиру Путину план урегулирования конфликта из 22 пунктов. Издание уточнило, что предложения, с которыми только предстоит ознакомиться Кремлю, были сформулированы США совместно с европейскими странами и Украиной. Среди них — 30-дневное перемирие и отказ Штатов поддержать вступление Киева в НАТО. Очевидно, что до наступления 12 мая господин Уиткофф не успевает добраться до Москвы.

Европейские союзники и Киев отреагировали на инициативу Москвы возобновить переговоры в Стамбуле почти так же, как господин Путин — на их предложения. Так, Эмманюэль Макрон назвал слова российского лидера «первым шагом, но недостаточным». По его мнению, «безусловное прекращение огня не должно предваряться переговорами». А Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Москвы подтверждения готовности прекратить огонь с 12 мая и только затем «Украина готова встречаться».

В Москве в долгу не остались и в лице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой дали понять, что сработать должна ровно обратная схема. «Сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить»,— заявила она.

Так или иначе, 11 мая Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сразу согласился принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле, если те решат встретиться. По версии турецкой стороны, господин Эрдоган увидел в происходящем «окно возможностей с точки зрения достижения мира», а также отметил, что «всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров».

Пресс-служба Кремля, отчитываясь о разговоре, сообщила, что господин Эрдоган «всецело поддержал российское предложение». Об отношении же президента Турции к инициативе прекращения огня в российской версии пересказа беседы ничего не было.

В итоге к старту недели, которая, по словам Дональда Трампа, может стать судьбоносной, Россия и Украина подошли с заявленными намерениями добиться урегулирования, но диаметрально разошлись с первым шагом, ведущим к этой цели. И до самого вечера 11 мая казалось, что Вашингтон в данной ситуации все же собирается поддержать Киев. Во всяком случае, Кит Келлог убеждал, что первым делом должно случиться перемирие, а лишь затем начаться переговоры. Однако Дональд Трамп одним постом в Truth Social опроверг это утверждение.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!.. Проведите встречу, сейчас же!!!» — потребовал от Украины американский лидер.

На призыв президента США, почти как он и просил, «немедленно» отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что ждет с 12 мая «прекращения огня», а 15-го числа будет «ждать Путина в Турции».

Антон Васильев