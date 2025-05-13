Глава «Востокарктикнефтегаза» осужден за вывод из нацпроектов 878 млрд рублей

Центральный районный суд Хабаровска признал виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) гендиректора московской ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» Станислава Неверова, сообщила прокуратура Хабаровского края. За хищение 877,9 млн руб. бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений в двух регионах Дальнего Востока он приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Судом установлено, что схема хищения бюджетных средств, выделенных по концессионным соглашениям на строительство школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения Читы, была разработана руководителем «Востокарктикнефтегаз» Станиславом Неверовым и двумя его подельниками в 2022 году. Путем обмана региональных органов исполнительной власти и заключения ряда фиктивных договоров поставок материалов и оборудования они вывели из казначейского контура на счета третьих юрлиц и присвоили концессионные средства. В результате объекты, запланированные к вводу в рамках нацпроектов «Образование» и «Экология» в 2023 году, не сданы до сих пор.

Параллельно ведется расследование других эпизодов деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в других регионах Дальнего Востока.

Эрнест Филипповский, Хабаровск