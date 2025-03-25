В Хабаровске начался суд над застройщиком по делу о хищении 877 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела главы строительной компании, работавшей по концессионным соглашениям в Хабаровском и Забайкальском краях, сообщила прокуратура региона. Фигурант обвиняется в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет заключения и штраф.

«В ходе следствия установлено, что фигурант с подельниками путем заключения ряда фиктивных договоров на поставку материалов и оборудования вывели со счетов казначейства на счета третьих юридических лиц и обратили в свою пользу свыше 877 млн рублей бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Средства предназначались для строительства школ в Хабаровске и Чите, а также для газификации свыше 13 тыс. домовладений Читы. В результате построить школы к декабрю 2023 года по условиям концессии компания не смогла. Арбитражными судами регионов концессионные соглашения признаны недействительными. Власти обоих регионов ищут возможности завершения строительства. Срок соглашения по газификации в Чите продлен до декабря 2025 года.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок.

Эрнест Филипповский, Хабаровск