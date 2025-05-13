Рубио поблагодарил главу МИД Турции за помощь в возможных переговорах РФ и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного звонка поблагодарил министра иностранных дел Турции Хакана Фидана за помощь в организации возможных прямых переговоров России и Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Кроме того, главы ведомств затронули неофициальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая пройдет в турецкой Анталье с 14 по 15 мая.

Ранее господин Фидан обсудил возможные прямые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможность урегулировать конфликт.

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