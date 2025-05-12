Франция грозит «жестко ответить» на новое выдворение своих дипломатов из Алжира

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал «необъяснимым и грубым» решение властей Алжира о выдворении из страны еще нескольких французских дипломатов. Господин Барро предупредил, что Франция ответит «немедленно, решительно и пропорционально тому ущербу, который наносится ее интересам». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Ноэль Барро

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters Жан-Ноэль Барро

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Накануне, 11 мая, власти Алжира вызвали посла Франции и уведомили его о готовящемся выдворении нескольких французских дипломатов с алжирской территории. Точное число дипломатов не указывается. Этот шаг они объяснили якобы неоднократными нарушениями Францией «установленных процедур» назначения сотрудников в ее дипломатические и консульские представительства.

Выдворение происходит в условиях очередного обострения отношений между Францией и Алжиром. В середине апреля Алжир уже потребовал высылки 12 французских дипломатов, что стало беспрецедентным шагом с 1962 года. В ответ Франция также выдворила 12 алжирских дипломатов и вызвала своего посла для консультаций.

Алена Миклашевская