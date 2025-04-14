Алжир высылает французских дипломатов и работников посольства

Алжир дал 48 часов на то, чтобы 12 сотрудников французского посольства покинули территорию страны. Как отмечает Le Figaro, это беспрецедентный шаг с 1962 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отношения между Францией и ее бывшей колонией обострились еще в начале текущего года. Тогда министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что алжирские власти «стремятся унизить Францию», систематически отказываясь принимать у себя граждан, высылаемых французскими властями за различные правонарушения. Глава МВД призывает к жесткому курсу и открытому дипломатическому противостоянию с Алжиром. В частности, господин Ретайо выступает за разрыв соглашения между странами от 1968 года, предоставляющего гражданам Алжира уникальные права на передвижение и проживание во Франции.

Конфликт обострился в минувшую пятницу, когда парижская прокуратуру предъявила обвинения в тяжких преступлениях трем гражданам Алжира, один из которых работает в одном из алжирских консульств во Франции. Их обвиняют в причастности к похищению в апреле 2024 года Амира Бухора (Amir DZ), алжирского инфлюенсера и противника властей Алжира.

Алжирская сторона сразу заявила, что не оставит этот шаг французских правоохранительных органов без ответа. А целью алжирских властей ожидаемо стали сотрудники Министерства внутренних дел Франции. «Все депортируемые находятся под контролем Бруно Ретайо. Таким образом, это решение направлено против министра внутренних дел Франции. Но у Парижа не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры»,— предупредил источник Le Figaro в МИД Франции.

Кирилл Сарханянц