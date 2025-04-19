ОАК передала Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

Минобороны получило от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») первую с начала года партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В корпорации уточнили, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, после чего совершили перелет на аэродром базирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха назвал Су-34 одним из самых востребованных самолетов. По его словам, выпуск Су-34 за два года увеличился более чем в два раза. Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков добавил, что авиазаводы ОАК наращивают темпы выпуска этого бомбардировщика.

«Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой "селезень" — лучший самолет в своем классе»,— добавил господин Артяков, чьи слова приводятся в пресс-релизе «Ростеха».

В предыдущий раз ОАК передала в войска партию бомбардировщиков Су-34, а также истребителей Су-57 в декабре 2024 года. В конце марта 2025-го глава ОАК сообщил о планах нарастить выпуск боевых самолетов Су-34, Су-35 и Су-57. В том же месяце Минобороны получило первую в этом году партию истребителей Су-35С.