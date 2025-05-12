ВТБ выделит Кузбассу 14 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета

Минфин Кемеровской области заключил контракты с ВТБ (MOEX: VTBR) о предоставлении кредитных линий на 14 млрд руб. Деньги предназначены для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Банк откроет 14 возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. сроком на год. Средства выделят под 23,39% годовых (эта цифра установлена с учетом ключевой ставки в 21% и надбавки в 2,39%). В каждом из аукционов на привлечение кредитных средств был еще один участник помимо ВТБ, но его кто именно, неизвестно.

На 2025 год расходы бюджета Кемеровской области установлены на уровне 251 млрд 464,2 млн руб., доходы — 229 млрд 688,6 млн руб. Дефицит — 21 млрд 775,6 млн руб., или 8,7% расходов. По данным на 1 мая, госдолг региона составил 88,5 млрд руб.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин заявил, что считает нужным снизить долговую нагрузку регионов. Он предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. В ноябре Минфин Кузбасса не смог привлечь займы на покрытие дефицита бюджета. В апреле 2025-го министерство заключило контракты со Сбербанком о кредитных линиях на сумму 10 млрд руб.