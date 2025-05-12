Пресс-служба Макрона назвала врагами Франции выдающих салфетку за наркотики

Елисейский дворец прокомментировал видео с президентом Франции Эмманюэлем Макроном из его поездки в Киев. Кадры сняты в поезде, где он ехал вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером. На столе в купе лежала салфетка, которую господин Макрон убрал, когда началась видеосъемка. Некоторые пользователи соцсети X вместо салфетки увидели наркотики. Елисейский дворец заявил, что эту версию распространяют «враги Франции».

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций»,— сказано в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. Пресс-служба также отдельно опубликовала кадр с салфеткой, подписав фото: «Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться».

Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев 10 мая. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров он заявил о готовности к прекращению огня как минимум на 30 суток, начиная с сегодняшнего дня, 12 мая. Европейские страны и США пригрозили ужесточить санкции в отношении России, если она нарушит режим прекращения боевых действий.