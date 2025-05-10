Макрон, Мерц, Туск и Стармер пригрозили РФ санкциями за отказ от перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие на Украине. В случае отказа страны усилят санкционное давление на Россию, следует из совместного заявления глав государств, опубликованного на сайте британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Мы выступаем в поддержку проведения мирных переговоров как можно скорее, готовы обсудить техническую реализацию прекращения огня и подготовиться к полноценному мирному соглашению»,— говорится в документе. Главы государств также пообещали усилить военную поддержку Украины.

Заявление было сделано накануне визита господ Макрона, Мерца, Туска и Стармера на Украину. Они прибыли в Киев сегодня, 10 мая, передает Reuters. По информации источников агентства, в ходе встречи стороны будут обсуждать предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня.

Вчера, 9 мая, Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил дополнительными санкциями в случае нарушения перемирия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада.

Подробнее о процессе мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».

Елизавета Шмакова