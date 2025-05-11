Глава МИД Ирана назвал отказ от ядерной программы неприемлемым для государства

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что требования США о полном отказе Ирана от мирной ядерной программы неприемлемы для государства. Господин Арагчи также обвинил Соединенные штаты в «непоследовательных» и «противоречивых» заявлениях.

«Ядерная программа Ирана построена на прочной правовой и законной основе. Все ее аспекты носят мирный характер и всегда находились и будут находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это право иранского народа, которое не подлежит ни переговорам, ни компромиссам»,— сказал глава МИД (цитата по Mehr).

По его словам, «непоследовательность» в высказываниях США мешает переговорам. «Их позиция во время переговоров отличается от того, что они высказывают вне переговоров, и это одна из ключевых проблем в переговорном процессе»,— добавил Аббас Арагчи.

Сегодня, 11 мая, в Омане прошел четвертый раунд непрямых ирано-американских переговоров. Господин Арагчи охарактеризовал его как «сложный, но способствующий взаимопониманию». МИД Ирана заявило о готовности Тегерана продолжать работу над гарантиями мирного характера своей ядерной программы и корректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».