США и Иран завершили четвертый раунд переговоров по ядерной программе

В Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Иранский телеканал IRIB сообщил, что следующая встреча представителей двух стран состоится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

От США на встрече присутствовал спецпосланник президента Стив Уиткофф, от Ирана — министр иностранных дел Аббас Арагчи. Посредником между ними выступил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

МИД Ирана назвал четвертый раунд переговоров «сложным, но полезным для понимания друг друга». Ведомство добавило, что Тегеран готов продолжать усилия по предоставлению гарантий мирного характера своей ядерной программы. Кроме того, Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США.

Axios со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что администрация Дональда Трампа воодушевлена результатами прошедших переговоров. «Обсуждения снова были как прямыми, так и косвенными»,— сказал он. Собеседник издания также добавил, что следующая встреча пройдет в ближайшем будущем.

Изначально четвертый раунд переговоров должен был пройти 3 мая в ОАЭ. Встречу перенесли, так как министру иностранных дел Ирана отказали во въезде в страну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».