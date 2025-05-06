Ущемление иранского атома

Четвертый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана может пройти 10–11 мая. Об этом порталу Axios сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, представлявший Вашингтон на трех предыдущих раундах переговоров в апреле. Продолжение диалога США и Ирана при посредничестве Омана становится все более сложным. В интервью телеканалу NBC президент Трамп отошел от своих предыдущих высказываний о готовности обсудить новую версию ядерной сделки 2015 года и выразил мнение, что у Ирана не должно быть даже мирной ядерной программы. В Тегеране считают такой подход нереалистичным и неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Первые после Исламской революции 1979 года непрямые переговоры США и Ирана, стартовавшие 12 апреля в Омане, после предыдущих трех раундов могут возобновиться в конце недели.

Как сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на заявление спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа, «США пытаются согласовать проведение четвертого раунда переговоров по ядерной сфере с Ираном на этих выходных» и «если этого не произойдет, то только из-за поездки президента Трампа на Ближний Восток». Напомним, что первым пунктом регионального турне американского президента 13–14 мая станет Саудовская Аравия.

«Мы добились определенного прогресса. Я надеюсь, что переговоры движутся в правильном направлении. Президент хочет, чтобы проблема была решена дипломатическим путем, если это возможно»,— цитирует Стивена Уиткоффа портал Axios.

Несмотря на оптимистичную оценку ключевого американского переговорщика, после предыдущего раунда переговоров, прошедшего 26 апреля в Маскате, погода в отношениях США и Ирана продолжает стремительно портиться.

Роль «злого следователя» в воскресенье, 4 мая, взял на себя сам Дональд Трамп, в интервью телеканалу NBC неожиданно сообщивший, что целью переговоров о ядерной программе Ирана должна стать ее «полная ликвидация», а не просто ограничение.

«Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использовать в мирных целях ядерную энергию, чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них и так много нефти, может, им лучше использовать ее?» — рассуждает Трамп. На уточняющий вопрос, может ли он все же позволить Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, президент США ответил уклончиво. «Я думаю, что я был бы готов их послушать. Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие»,— подчеркнул он.

Заявление Дональда Трампа телеканалу NBC противоречит его предыдущим высказываниям.

Так, накануне первого раунда переговоров в Омане он четко дал понять, что готов вести диалог с Тегераном на основе предыдущей ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и оставлявшей Ирану право на программы мирного атома.

Как заявил в начале апреля Дональд Трамп, в одностороннем порядке вышедший из СВПД в период своего первого президентского срока, новая ядерная сделка с Ираном должна стать «более мощной», чем СВПД.

Соглашение десятилетней давности с Ираном было достигнуто в период правления президента Барака Обамы немалыми усилиями «шестерки» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), однако сегодня Вашингтон предпочитает вести односторонний диалог с Ираном.

Заявление Трампа о том, что у Тегерана не должно быть никакой ядерной программы, не согласуется и с последним заявлением госсекретаря США Марко Рубио, сделанным 2 мая в интервью телеканалу Fox News. Являющийся вместе со Стивеном Уиткоффом архитектором иранской политики новой администрации США Марко Рубио рассуждал о том, как сделать ядерную программу Тегерана приемлемой для Вашингтона.

По его словам, одно из ключевых требований американской стороны — согласие Тегерана на всеобъемлющую проверку его ядерных объектов.

«Если Иран хочет мирной ядерной энергии, а не оружия, он не должен бояться проверок, в том числе с участием американских инспекторов. Страны с мирной ядерной программой не обогащают уран и не скрывают объекты»,— отметил Рубио. Он назвал «ошибкой» соглашение 2015 года, ограничивавшее доступ к военным объектам, и предложил модель, при которой Иран будет импортировать обогащенный уран для АЭС.

В Тегеране высказывания президента Трампа расценили как попытку усилить давление на Исламскую Республику накануне четвертого раунда переговоров в Омане.

«Подобные заявления руководства США являются деструктивными и только мешают заключению соглашения. Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров»,— прокомментировал интервью главы Белого дома телеканалу NBC представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил возможность полного отказа от ядерной программы. «Иран, как государство—участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), привержен своим обязательствам, но в то же время настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях, что, естественно, требует процесса обогащения»,— заявил глава иранского дипломатического ведомства 3 мая телеканалу «Аль-Манар».

«Иран имеет право на обладание полным ядерным топливным циклом. Есть несколько стран—членов ДНЯО, которые обогащают уран, но полностью отвергают ядерное оружие. В этот клуб входят несколько азиатских, европейских и южноамериканских стран»,— напомнил иранский министр.

«Противоречия между американскими заявлениями и действиями в сочетании с продолжающимися санкциями и угрозами в адрес иранского народа усугубляют отсутствие доверия и вызывают сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона придерживаться дипломатического пути»,— указал глава МИД Ирана, фактически подтвердив, что четвертый раунд американо-иранских переговоров станет самым непростым.

Сергей Строкань