Аналитики ждут технической рецессии в РФ

Разбирая свежую макростатистику Росстата (см. “Ъ” от 4 мая), аналитики зафиксировали сжатие ВВП в первом квартале 2025 года к четвертому кварталу 2024 года с учетом сезонности (Минэкономики, напомним, перестало публиковать такую оценку). По расчетам же экономистов Райффайзенбанка, экономика РФ сократилась на 0,3% квартал к кварталу (после роста на 1,3% с исключением сезонности кварталом ранее). Такое падение фиксируется впервые со второго квартала 2022 года, а промышленное производство — ключевой сегмент экономики, охлаждающий ее. Оценки Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также фиксируют, что с января 2025 года (из-за ухудшения дел в отдельных отраслях промышленности и экспорта) сокращается расчетное значение ВВП к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью (минус 0,3% в марте к февралю), а за десять месяцев (с мая 2024 года по март 2025 года с учетом сезонности) ВВП увеличился лишь на 0,1%. В Bloomberg Economics качественно соглашаются с выводами коллег и считают, что за первый квартал с учетом сезонности экономика РФ сократилась на 0,6–0,8%, а к его концу деловая активность впервые с начала 2022 года оказалась ниже доковидного тренда. Там отмечают, что первые данные за апрель говорят о том, что охлаждение продолжится и с высокой вероятностью намечается «техническая рецессия» — два подряд квартала снижения ВВП.

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Опубликованные ИНП РАН результаты апрельских конъюнктурных исследований промышленности фиксируют, что динамика спроса в секторе осталась негативной, а снижение удовлетворенности продажами заставило сектор и дальше сокращать выпуск. На этом фоне предприятия продолжили терять работников — с июля 2024 года баланс (доля ответов «рост» минус доля ответов «снижение») фактических изменений численности персонала стал отрицательным и опустился в апреле 2025 года до минус девяти пунктов. Баланс же ожидаемых изменений численности работников стал отрицательным еще в феврале и снизился к апрелю до минус шести пунктов (см. график). «Предприятия убедились в невозможности компенсировать отток кадров в условиях современного российского рынка труда»,— заключает автор исследования Сергей Цухло. При этом доля оценок предприятиями численности персонала как недостаточной даже в связи с ожидаемыми негативными изменениями спроса во втором квартале выросла с 33% до 40%. Это, впрочем, снизило во втором квартале оценку дефицита мощностей, но заметно усилило инвестиционный пессимизм — рост инвестпланов снизился до 4% против 20% год назад и абсолютного максимума в 24% в январе 2022 года.

Артем Чугунов