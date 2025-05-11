Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе патрули с громкоговорителями просят отдыхающих покинуть пляжи

Береговую линию Анапы патрулируют специальные автомобили с громкоговорителями, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Они транслируют запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено.

Фото: Оперштаб Краснодарского края.

Фото: Оперштаб Краснодарского края.

Сейчас в зоне чрезвычайной ситуации в городе-курорте Анапе и Темрюкском районе закрыты 150 пляжей. На береговой линии Черного моря продолжается очистка песка от следов нефтепродуктов. Роспотребнадзор считает, что пляжная территория пока непригодна для отдыха. Жителей города и гостей курорта просят отнестись к ограничительным мерам с пониманием и дождаться полного завершения работ, добавили в оперштабе.

Экологическое бедствие произошло в декабре 2024 года, после того как во время сильного шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. По предварительной оценке, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Какую компенсацию требуют с владельцев затонувших танкеров — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

Предыдущая фотография
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все