В Анапе патрули с громкоговорителями просят отдыхающих покинуть пляжи

Береговую линию Анапы патрулируют специальные автомобили с громкоговорителями, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Они транслируют запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Краснодарского края. Фото: Оперштаб Краснодарского края.

Сейчас в зоне чрезвычайной ситуации в городе-курорте Анапе и Темрюкском районе закрыты 150 пляжей. На береговой линии Черного моря продолжается очистка песка от следов нефтепродуктов. Роспотребнадзор считает, что пляжная территория пока непригодна для отдыха. Жителей города и гостей курорта просят отнестись к ограничительным мерам с пониманием и дождаться полного завершения работ, добавили в оперштабе.

Экологическое бедствие произошло в декабре 2024 года, после того как во время сильного шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. По предварительной оценке, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Какую компенсацию требуют с владельцев затонувших танкеров — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».

Анна Перова, Краснодар