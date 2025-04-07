Морские спасатели определились с ущербом

Морспасслужба намерена взыскать 314,5 млн руб. в качестве компенсации расходов на очистку моря от нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из ответчиков, ООО «Каматрансойл», не признает значительную часть заявленной спасателями суммы, утверждая, что Морспасслужба необоснованно включила в иск расходы, не имеющие отношения к очистке моря. Второй ответчик, ЗАО «Волготранснефть», также возражает против взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На процессе по делу о взыскании расходов ФГБУ «Морспасслужба» на уборку нефтепродуктов из акватории Черного моря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» истец впервые назвал требуемый им размер выплаты — 314,5 млн руб., сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Представитель Морспасслужбы пояснила суду, что в заявленную сумму вошли затраты, понесенные спасателями в период с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В качестве обоснования предъявленных требований представитель истца передала суду и ответчикам отчеты водолазных подразделений, акты выполненных работ, платежные поручения, бухгалтерские ведомости, фотоматериалы и видеосюжеты на диске.

На вопрос суда о том, признают ли ответчики предъявленное требование, представители ЗАО «Волготранснефть» и ООО «Каматрансойл» ответили отрицательно.

При этом первый из них повторил заявленный в предыдущем заседании тезис о том, что Морспасслужба пока не доказала целесообразность и разумность своих расходов на уборку акватории.

Второй ответчик высказал мнение, что Морспасслужба включила в расчеты несколько позиций, не подлежащих возмещению.

Такие необоснованные претензии, по данным судовладельца, составляют почти половину названной спасателями суммы. В частности, представитель ООО «Каматрансойл» указал на то, что Морспасслужба включила в затраты на уборку акватории суммы НДС, уплаченные службой, а также общехозяйственные, накладные и иные расходы.

«Морспасслужба осуществляла аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена администрацией края либо другими госорганами, соответственно, деятельность не являлась коммерческой. Согласно судебной практике, хозяйственные расходы не подлежат включению в состав убытков»,— пояснил представитель ООО «Каматрансойл». Ответчики попросили суд сделать длительный перерыв для изучения представленных Морспасслужбой доказательств, с учетом большого объема этих документов суд назначил следующее слушание на 14 мая.

Как ранее сообщал «Ъ», 4 апреля министр транспорта РФ Роман Старовойт огласил итоги работы комиссии Ространснадзора, которая пришла к выводу, что основной причиной кораблекрушений стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Заключение комиссии Ространснадзора может повлиять на исход процесса по иску Морспасслужбы: «Волготранснефть» и «Каматрансойл» в ходе слушаний настаивают на создании фонда ограничения ответственности судовладельцев за ущерб от разлива нефти, предъявляя гарантию АО «Российская национальная перестраховочная компания» более чем на 1 млрд руб.

Как пояснял на процессе представитель Морспасслужбы, собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, если доказано, что ущерб от загрязнения явился результатом его собственного действия, совершенного умышленно или по грубой неосторожности.

В конце прошлой недели на заседании правительственной комиссии впервые была названа сумма ущерба, нанесенного экосистеме Черного и Азовского морей в результате крушения танкеров с мазутом. Общая сумма требований, предъявленных Росприроднадзором компаниям-загрязнителям, составила 84,9 млрд руб., в том числе по инциденту с танкером «Волгонефть-239» — более 35,4 млрд руб., по танкеру «Волгонефть-212» — более 49,4 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар