Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможность проведения в Стамбуле российско-украинских переговоров. Турецкий лидер приветствовал предложение господина Путина возобновить переговоры с Киевом с того места, где они остановились в 2022 году. Господин Эрдоган подтвердил готовность помочь в организации встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров»,— говорится в заявлении администрации господина Эрдогана (цитата по турецкому агентству DHA). Он отметил, что переговоры должны привести к постоянному решению конфликта.

Президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком, но добавил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Российский президент говорил, что соглашения о прекращения огня можно будет достичь в ходе переговоров.