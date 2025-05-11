Эрдоган: Турция готова помочь в организации переговоров России и Украины

Турция готова внести любой вклад для установления мира на Украине, включая организацию переговоров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. В качестве возможной площадки он назвал Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В усилиях по прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, необходимо воспользоваться этой возможностью»,— сказал господин Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по CNN Turk). Турецкий президент подчеркнул, что важно продолжать взаимодействие со сторонами конфликта для организации переговоров между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Владимира Путина возобновить прямые переговоры хорошим знаком, но добавил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Российский президент говорил, что соглашения о прекращения огня можно будет достичь в ходе переговоров.