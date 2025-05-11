Ушаков: переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом ситуации «на земле»
Переговоры России и Украины в Стамбуле будут проходить с учетом итогов обсуждений, прерванных в 2022 году, и ситуации «на земле». Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах, господин Ушаков сказал: «Президент даст команду, тогда объявим». Комментарий помощника президента показал в эфире «Первый канал».
Президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня. Россия ждет реакции украинских властей на предложение Владимира Путина, говорил господин Ушаков.