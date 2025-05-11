Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Лев XIV заявил, что искусственный интеллект (ИИ) создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Об этом он заявил во время своей первой официальной аудиенции с кардиналами, передает AP News.

Его предшественник — папа римский Франциск — также был озабочен проблемами, которые может вызывать ИИ. Он призывал к обязательному глобальному регулированию технологии и желал того, чтобы был заключен международный договор, который бы обеспечил этическое развитие и использование искусственного интеллекта. Он заявлял, что риски, связанные с технологиями, лишенными человеческих ценностей — таких как сострадание, милосердие, мораль и прощение, — слишком велики.

В своем выступлении перед кардиналами Лев XIV призвал продолжать наследие своего предшественника. Также он дал понять, что намерен сделать католическую церковь более инклюзивной и чуткой к верующим. Завершая речь, Лев XIV процитировал святого Павла VI, который молился о том, чтобы «великое пламя веры и любви» снова распространилось по всему миру.

Подробнее о новом папе — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».